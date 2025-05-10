السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان بعد أيام من تصاعد الصدام بينهما في إقليم كشمير المتنازع عليه.

ونقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله «تهانينا للهند وباكستان على استخدام الحكمة والمنطق السليم والذكاء الكبير».

وأوضح ترامب أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار وبشكل فوري.

 

انفجارات في بلدة بارامولا بكشمير الهندية

وأكدت رويترز نقلا عن مسؤولين هنود وقوع انفجارات في بلدة بارامولا بـ كشمير الهندية.

كانت هيئة إدارة الكوارث في باكستان أفادت بمقتل 13 مدنيا وإصابة أكثر من 50 بكشمير الباكستانية في قصف هندي خلال الساعات الـ12 الماضية.

 

باكستان تدعو إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية والنووي

في تطور خطر ينذر بحرب نووية دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية من ضمنها تلك المتعلقة بالترسانة النووية، وفق ما أعلن الجيش.

فبعد شن إسلام آباد عملية عسكرية “البنيان المرصوص”، ضد الهند استهدفت قواعد متعددة خلال الساعات الماضية، دعا شريف إلى عقد اجتماع لهذه الهيئة التي تعد الأعلى في البلاد، والتي تضم مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتتخذ القرارات الأمنية، من ضمنها تلك المتعلقة بالترسانة النووية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الهند باكستان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن تفاصيل التحقيق مع زيزو

أول رد فعل من محمد عواد بعد تحويله للتحقيق بالزمالك

الزمالك يعلن إحالة محمد عواد للتحقيق، اعرف التفاصيل

جريمة داخل المسجد.. حكاية لص سرق هاتف مسن أثناء الصلاة

الـ 1 جرام تسجل 5970 جنيها، تراجع أسعار سبائك الذهب فى مصر

عقب التحقيق معه، زيزو ومحاميه يلتقطان صورة سيلفي داخل الزمالك

القضاء الأمريكي يوجه ضربة لـ ترامب

إسكان النواب تستأنف مناقشة تعديل الإيجار القديم، وغدا الاستماع للمستأجرين

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

خطوة بخطوة.. كيف يؤدي أبناؤنا في الخارج امتحانات الفصل الدراسي الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما شروط وجوب الحج؟ الأزهر للفتوى يجيب

المجددون، "مالك بن نبي" فقيه الحضارة وفيلسوف النهضة الإسلامية

مواقيت الحج وأنواعه وأركانه.. تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية