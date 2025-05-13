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سياسة

خبير بالشأن الإفريقى يكشف سر استهداف ميليشيا الدعم السريع مدينة بورتسودان

محمد رشوان، فيتو
محمد رشوان، فيتو

قال الدكتور محمد رشوان، الخبير بالشأن الإفريقى إن  الساحة السودانية شهدت خلال الأيام الماضية تصعيدًا خطيرًا في وتيرة الصراع بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، إذ استخدمت الأخيرة الطائرات المسيّرة في هجمات نوعية استهدفت مدينة بورتسودان، في سابقة تُعد تحولًا مقلقًا في سير العمليات العسكرية.

 

المسيرات أدت الى تعطيل الخدمات الإنسانية واللوجستية في المدينة

وأضاف لفيتو، أن  المدينة تُعتبر حتى وقت قريب ملاذًا آمنًا ومركزًا إداريًا للحكومة، وقد استهدفت الهجمات مطار بورتسودان والميناء البحري وقاعدة فلامنجو البحرية ومستودعات النفط التابعة لشركة السودان الوطنية للبترول، ما أسفر عن حرائق وانفجارات واسعة وانقطاع الكهرباء وتعطيل الخدمات الإنسانية واللوجستية في المدينة.

 

الهجمات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية

وتابع:" الهجمات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، إذ أدت إلى انقطاع الكهرباء والمياه وتعطّل خدمات الاتصالات والإنترنت، ما أثّر على حياة مئات الآلاف من النازحين والسكان المحليين، كما تسببت في توقف المستشفيات والتطبيقات البنكية وزادت من حدة المعاناة في مدينة تعج بالنازحين الفارين من مناطق النزاع الأخرى".
 

الهجمات تحولًا استراتيجيًا في تكتيك قوات الدعم السريع

وأضاف: "تُمثل هذه الهجمات تحولًا إستراتيجيًّا في تكتيك مليشيا الدعم السريع، إذ تسعى لنقل العمليات العسكرية إلى مناطق كانت تُعد آمنة، بهدف تشتيت قدرات الجيش السوداني وزيادة الضغط على الحكومة عبر توسيع نطاق الحرب،هذا التصعيد يعمّق تعقيدات المشهد السياسي والعسكري، ويقوّض فرص التوصل إلى حل سلمي في ظل تعاظم الكارثة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية.

 

التطورات الاخيرة تنذر بمزيد من الانهيار الأمني والإنساني

واختتم أن ما تشهده البلاد من تطورات خطيرة يُنذر بمزيد من الانهيار الأمني والإنساني، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف التصعيد ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة وضمان سلامة المدنيين ووحدة السودان.

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السودان الجيش السوداني ​عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع حميدتي

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