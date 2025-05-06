الطيران السوداني يعلق الرحلات الجوية من وإلى مطار بورتسودان

أعلن الطيران المدني السوداني، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بورتسودان الدولي حتى الخامسة من مساء اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر بالجيش السوداني أن مسيرة استهدفت القاعدة الرئيسية للجيش في وسط بورتسودان.

استهداف الدعم السريع للمطار المدني بمدينة بورتسودان

وفي وقت لاحق؛ ذكر مسؤول بمطار بورتسودان أن استهداف الدعم السريع للمطار المدني بمدينة بورتسودان "عمل إرهابي"، مشيرا إلى أنه لم يتم تقدير حجم الخسائر بمطار بورتسودان.

وأضاف المسؤول السوداني في تصريحات له أنه يجري تقييم الأوضاع.

هجمات بالمسيرات استهدفت الميناء البحري والمطار

وبين المسؤول السوداني كذلك؛ أنه تم تعليق جميع الرحلات بمطار بورتسودان بعد استهدافه بالمسيّرات من قبل قوات الدعم السريع.

وتعرضت مدينة بورتسودان، اليوم الثلاثاء، لهجمات بالمسيرات، استهدفت الميناء البحري والمطار.

وتصاعدت أعمدة الدخان واللهب تتصاعد في محيط ميناء بورتسودان الجنوبي جراء هجوم بمسيرات.

قوات الدعم السريع شنت غارات على مطار بورتسودان الدولي

وقال مسؤول سوداني إن قوات الدعم السريع شنت غارات على مطار بورتسودان الدولي بطائرات مسيرة، الثلاثاء، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وبعد ساعات من استهدافها منشأة نفطية جنوب العاصمة الإدارية.

وأكد المسؤول إجلاء الموظفين والركاب من المطار عقب الهجوم، مشيرًا إلى تعليق جميع الرحلات الجوية بالمطار، وهو ما ذكره شهود عيان في بورتسودان لـ"الشرق"، في وقت مبكر من فجر الثلاثاء.

المساعدات الإنسانية للمحتاجين في السودان الشقيق

كانت مصر أدانت واستنكرت بأشد العبارات الاستهداف المكثف الذي تعرضت له المنشآت والبنى التحتية المدنية في بورسودان.

وتشدد مصر على خطورة التصعيد الأخير، وتأثيره شديد السلبية على جهود وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للمحتاجين في السودان الشقيق.

كما تجدد مصر رفضها القاطع لأي استهداف للمنشآت المدنية بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يضر بمقدرات الدولة، والحياة اليومية للمواطنين.

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