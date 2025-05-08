متخصص بالشأن الإفريقي يكشف آخر التطورات الاستراتيجية في المشهد العسكري السودانـي

قال الدكتور رمضـان قرني،الخبير الاستراتيجى والمتخصص بالشأن الأفريقي إن السودان يشهد تطورا استراتيجيا لم يكن متوقعا بدرجة كبيرة في أعقاب انتصارات الجيش السوداني في الخرطوم، وتوقعات بانتقال مسرح العمليات العسكرية إلى دارفور وغرب السودان، قامت قوات الدعم السريع بتغيير استراتيجيات المواجهة مع القوات المسلحة السودانية باستهداف بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للسودان بعشرات المسيرات يوميًا قرابة أسبوع.



تكتيك ميليشيا الدعم السريع الجديدة

وأكد قرنى فى تصريح لفيتو تبدو خطورة تلك الهجمات في ضوء:



 استهداف الهجمات العديد من المؤسسات المدنية والفنادق وميناء سواكن، ومطار المدينة ومحيط الميناء الجنوبي.

 قيام الدعم السريع بمهاجمة قاعدة فلامنجو البحرية في بورتسودان. ذات الأهمية الاستراتيجية.

 استهداف البنى التحتية ومحطات الكهرباء الرئيسية في بورتسودان أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل في المدينة يوم الثلاثاء الماضي.

 استهداف المدنيين في العديد من الأحياء في ضوء الهجمات المستمرة وسقوط الشظايا وتكرار الغارات الجوية، ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان.



وواصل حديثة قائلا يتوقع في ضوء حجم الخسائر المتتالية لتلك الضربات استمرار الدعم السريع في هذا التكتيك، خاصة مع عدم مسارعة الجيش إلى شد أذرع الدعم السريع إلى مناطق مؤثرة، مثل دارفور وكردفان، حيث يمكن من خلالها جر الدعم السريع إلى مواجهات عسكرية وجوية مباشرة تكون الغلبة فيها للجيش.





كثيف الحكومة السودانية تحركاتها الدبلوماسية لاستصدار قرار دولي بتصنيف "الدعم السريع" كجماعة إرهابية

وتابع في ضوء الإدانات العربية والدولية لهجمات الدعم السريع بالمسيرات، يتوقع تكثيف الحكومة السودانية تحركاتها الدبلوماسية لاستصدار قرار دولي بتصنيف "الدعم السريع" كجماعة إرهابية، إلا أنه لا يبدو وجود حماس دولي لهذا الإجراء، في ضوء الحسابات السياسية والاستراتيجية للعديد من الدول.

وكانت الحكومة السودانية قد ثمنت بيانات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن جرائم ميليشيا الدعم السريع ضد المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد.

ملاحقة الخبراء الأجانب التي تشارك ميليشيات الدعم السريع في تشغيل أنظمة الطائرات المسيرة

وجددت الحكومة السودانية في بيان لها، الدعوة إلى تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وتصنيف الجهات الدولية المذكورة في البيان الأوروبي دولا راعية للإرهاب.

كما طالبت الحكومة السودانية بملاحقة الخبراء الأجانب الذين يشاركون ميليشيات الدعم السريع في تشغيل أنظمة الطائرات المسيرة والدول الداعمة لها.

طائرات بدون طيار نفذت اليوم الخميس هجمات في شرق وجنوب السودان

وفي وقت لاحق، قال مصدر عسكري سوداني إن طائرات بدون طيار نفذت اليوم الخميس هجمات في شرق وجنوب السودان، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف أمس الأربعاء قاعدة بحرية، متهمًا القوات شبه العسكرية التي تخوض حربًا مع القوات المسلحة السودانية بالوقوف وراءها.

وذكر المصدر أن هجومًا بثلاث طائرات بدون طيار استهدف مستودعات وقود في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض



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