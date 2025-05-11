كيف واجهت الحكومة السودانية هجوم مسيرات الدعم السريع؟ خبير بالشأن الإفريقي يجيب

أكد الدكتور رمضان قرنى، الخبير المتخصص بالشأن الإفريقى، أن استمرار هجمات قوات الدعم السريع بالمسيرات للأسبوع الثاني على التوالي على مدن بورتسودان وكسلا وعطبرة، دفع الحكومة السودانية الى الإسراع في تبني جملة من التحركات على الصعيدين الداخلي والخارجي، لمواجهة هذا التحول النوعي في مسار العمليات العسكرية.



مطالبة المجتمع الدولي بتصنيف الدعم السريع "جماعة إرهابية"

وأكد فى تصريح لفيتو، أنه على الصعيد الدولي، سارعت الحكومة السودانية مدعومة بإدانات واسعة لهجمات الدعم السريع من الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، إلى مطالبة المجتمع الدولي بتصنيف الدعم السريع "جماعة إرهابية" مع التمسك برفض الدخول في مفاوضات مع "الدعم" قبيل تسليم السلاح والانسحاب من مناطقها.

أما على الصعيد الإقليمي، قدمت وزارة الخارجية السودانية شكوى رسمية إلى الحكومة الفيدرالية في الصومال، تتهم فيها إدارة إقليم بونتلاند بالمشاركة غير المباشرة في الحرب الأهلية الدائرة في السودان، من خلال تقديم دعم استراتيجي ولوجستي لقوات الدعم السريع؛ عن طرق استخدام مطار بوصاصو كمركز لرحلات وإمدادات عسكرية لصالح قوات الدعم السريع.



تحركات الحكومة السودانية لمواجهة المسيرات داخليا

وتابع: أما فيما يخص احتواء هذه الهجمات على الصعيد الداخلي، شرعت الحكومة في خطوات عدة أبرزها:

 تكثيف الهجمات في شمال دارفور، استهدفت مخازن أسلحة ومعدات عسكرية لقوات الدعم السريع، بجانب شنّ غارات جوية على مواقع عسكرية لقوات الدعم في مدينتي نيالا والجنينة ما أدى إلى تدمير مخازن أسلحة.

 نجاح قوات الدفاع المدني في السيطرة على حرائق اندلعت في مدينة بورتسودان، والتي نتجت عن استهداف قوات الدعم السريع للمستودعات الاستراتيجية وبعض المرافق الأخرى.

 أصدار السودان توجيهات لشركات البترول بالبدء في إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من جنوب السودان للتصدير، وذلك في أعقاب هجمات متكررة شنتها قوات الدعم السريع على البنية التحتية النفطية.

وقال: لا يستبعد استمرار هذا النمط من المواجهات العسكرية بين الطرفين في الأمد القصير، بالنظر إلى رغبة الدعم السريع في ضمان التواجد ضمن المفاوضات المستقبلية المتعلقة بمستقبل الحكم في السودان، مع التلويح بورقة "الحكومة الموازية" كعنصر ضغط على الجيش السوداني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.