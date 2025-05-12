فيتو تشارك الكاتب الصحفي محمد عبد الجليل فرحته بعقد قران كريمته

شاركت جريدة فيتو الكاتب الصحفي محمد عبد الجليل فرحته الغامرة، بعقد قران كريمته الغالية "رضوى"، على "مراد" في ذلك الاحتفال العائلي البهيج الذي أقيم على ضفاف النيل الساحر بدار ضباط النقل.



ويتقدم عصام كامل رئيس التحرير، وأسرة تحرير الجريدة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة مليئة بالحب والوئام والبركة.

ألف مبروك، وبارك الله لهما وجمع بينهما في خير.



كما يتوجه رئيس وأسرة التحرير بخالص التهاني إلى الزميل العزيز الكاتب الصحفي محمد عبد الجليل، بخالص التهاني، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليه الفرح والسرور بنجاح أبنائه وسعادتهم.





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