محافظ الإسماعيلية: توريد أكثر من 28 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

أعلن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن ارتفاع حصيلة توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025 ليصل إلى 28 ألفا و882 طنا و574 كجم حتى الآن.

بيان استلام القمح

وقالت شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال بيان، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2025 الحالي يتم متابعته من قِبل محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.

إجمالى ما تم توريده

وأشارت إلى أن ما تم توريده، 28 ألفا و882 طنا و574 كجم إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير وصومعة مطاحن شرق الدلتا (الإسماعيلية) ومركزي تجميع القصاصين وأبوسلطان.

وأضاف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن الكمية المستهدف توريدها هذا العام 40 ألفا و594 طنا و800 كجم من محصول القمح هذا الموسم، حيث أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغ 33 ألفا ٨٢٩ فدانا.

توفير التقاوي للمزارعين

وأوضح أن عدد التقاوي الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي 40 أردبا وعدد الحقول الإرشادية بمحافظة الإسماعيلية 26 حقلا إرشاديا، وتم توفير التقاوي المجانية لهم من أجود الأنواع، مصر ٤ وسدس 14 وسدس 15 وج 171.

وأكد "أكرم" على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.





توريد محصول القمح

ووجَّه "أكرم" رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا المُشَّكلة لمتابعة توريد محصول القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا رقم 373 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة لعام 2025 برئاسته وعضوية كلا من المهندس نائب المحافظ، اللواء السكرتير العام، اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، رئيس مباحث التموين، مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية، مدير عام شركة المطاحن، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، مندوب الجمعية القبانية والاستعانة بما تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها.

وكان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 46 لسنة 2025 الصادر في 19 مارس 2025 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2025 وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدَّق دولة رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم 2025، ليصبح سعر توريد الأردب 2200 جنيه درجة نظافة أولى 23.3 قيراط، و2100 جنيه درجة نظافة ثانية 23 قيراط، و2100 جنيه درجة نظافة ثالثة 22.5 قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.



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