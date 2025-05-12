احذري من تقديم الطعام الساخن لطفلك لمخاطره

الطعام الساخن مهم لصحة الكبار والصغار، لكن لا يعنى ذلك أن يكون شديد السخونة لأن ذلك قد يسبب مخاطر صحية عديدة.

واعتمدت الأمهات على أن الطعام الساخن يقوى المناعة، ويمنح الشعور بالدفء فى الشتاء، ولكن يجب الحذر وتقديمه دافئا وليس ساخنا.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن معظم الأمهات تظن أن تناول الطعام يحب أن يكون عقب طهيه مباشرة أى وهو شديد السخونة دون الوعى بمدى مخاطر ذلك على الأطفال.

مخاطر تقديم الطعام الساخن للأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن من مخاطر تقديم الطعام الساخن للأطفال:

حروق في اللسان وبطانة الفم والحلق، مايجعل الطفل يتألم ويرفض الطعام بعد ذلك.

التهاب في الأغشية المخاطية في الجهاز الهضمي مثل المريء والمعدة.

عسر هضم، انتفاخ، إمساك بسبب الالتهابات التى تحدث من السخونة العالية.

التهاب وتقرحات في اللثة نتيجة حرارة الطعام التى تتلف الخلايا.

ضعف في المناعة لأن الجسم يكون مشغول بمعالجة الضرر الذى حدث به.

وفي الحالات الشديدة ومع التكرار، يمكن أن تصل المخاطر إلى الإصابة بسرطان المريء أو المعدة على المدى البعيد.

نصائح لتفادى مخاطر الطعام الساخن

وتابع، أنه لحماية الأبناء من مخاطر الطعام الساخن، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

ترك الطعام يبرد قليلا قبل تقديمه حتى يكون دافيء عند التقديم وليس ساخن.

يجب تجريب حرارة الطعام بظهر الملعقة على شفاة الأم قبل تقديم الطعام للطفل.

عدم تقديم الطعام الحار والغنى بالتوابل بالقوة خاصة لو يعانى الطفل من التهاب بالفم.

عدم إعطاء الطفل مسكنات الا لو نصح بها الطبيب.

فى حالة إصابة الطفل بحرق أو التهاب فى الفم يجب تقديم طعام طرى وبارد له مثل الزبادي والبطاطس البيورية الباردة والمهلبية.

مخاطر تقديم الطعام الساخن للأطفال، فيتو

نصائح غذائية لتقوية مناعة طفلك

وهناك نصائح مهمة يجب اتباعها عند تغذية الطفل، منها:

- التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

- منع الوجبات السريعة، ومنها المقليات، التي تحتوي على الكثير من الدهون إلى جانب أنها لا تحتوي على عناصر غذائية تفيد جسم الطفل، واستبدالها بالأكلات الصحية التي تستطيعين طهيها بنفسك.

الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية

- الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية واستبدالها بالعصائر الطبيعية من الفاكهة الطازجة، وهذا لأن المشروبات الغازية تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية مثل هشاشة العظام وغيرها.

- عدم الإفراط في الملح والسكر، حيث يجب التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح، والتي تؤثر على الطفل بشكل سلبي، حيث إن السكر قد يتسبب في إصابة الطفل بالسمنة وتسوس الأسنان، وأيضا الملح يسبب مشكلات بالكلى ولهذا يجب التوازن في تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح والسكر.

- الاهتمام بتقديم منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب والجبن إلى الطفل يوميا، والتي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ما يساعد على نمو الأطفال وتقوية عظامهم.

شرب الماء الذي يقي من الإصابة بالجفاف

- تشجيع الطفل على شرب الماء، والذي يقي من الإصابة بالجفاف، بالإضافة إلى أن شرب الماء يساعد على عمل أجهزة الجسم بشكل طبيعي، ويسهم في الوقاية من العديد من الأمراض التي من الممكن أن يتعرض إليها الأطفال.

- تقديم الفاكهة والخضراوات الطازجة بشكل يومي للطفل للحصول على أفضل الفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها جسم الطفل، ومن الممكن أن تقدم الفواكه على هيئة عصير بدون سكر أو محلى بملعقة صغيرة من عسل النحل.

- الاهتمام بتقديم الدجاج واللحوم للأطفال والتي تحتوي على البروتين اللازم للطفل، وإذا كان الطفل لا يحب تناول اللحوم من الممكن تقديمها بأشكال مختلفة يحبها الطفل مثل الكفتة أو الفطائر المحشوة باللحم المفروم، وكذلك الدجاج أيضا له الكثير من الطرق التي يحبها الأطفال.

- تقديم الحبوب الكاملة، حيث يجب استبدال الخبز الأبيض بالخبز الأسمر الذي يحتوي على الحبوب الكاملة، التي تمد جسم الطفل بالطاقة وتساعده على النمو، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية، بالإضافة إلى الألياف الصحية التي تحافظ على صحة القلب والجهاز الهضمي.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.