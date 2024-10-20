مكافحة البعوض والحشرات ناقلات الأمراض بالرش في الشرقية

أكدت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية أن الدكتوره هبه أشرف مديرة قسم المتوطنه وناقلات الأمراض بالإداره قامت وفرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، ومكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد

مكافحة الذباب البالغ واليرقات

وذلك باستخدام مواتير الرش الأرضية، فى مكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب علي تجمعات القمامة، والحشرات الزاحفة بالأسواق، ودورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، من خلال الرشاشات الظهرية،

مكافحة القوارض واعمال الترصد الحشرى

وكذلك القيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، ومكافحة ذبابة الرمل علي جحور القوارض، هذا بالإضافة إلي أعمال التصنيف الحشري للحفاظ علي المواطنين من إنتشار الملاريا والفلاريا،

الالتزام بالتعليمات فى المقاومة

مع الإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع أحياء ومجاورات المدينه ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتجنب إنتشار الأمراض المعدية، وللحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة للانسان

وذلك تزامنًا مع فعاليات المبادرة الرئاسيةبداية جديدة لبناء الإنسان، والتي انطلقت يوم الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية،

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