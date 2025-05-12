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محافظ أسيوط يتفقد منطقة المصلة ويوجه بحل عاجل لمشكلة الصرف (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد منطقة المصلى، فيتو

 أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها منطقة المصلة التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار متابعة شكاوى المواطنين والوقوف على المشكلات على أرض الواقع.

 

 وشهدت الجولة توجيهات فورية من محافظ أسيوط بسرعة التدخل لحل مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة، وشفط تجمعات مياه الصرف التي تضرر منها عدد من السكان نتيجة الطفح المتكرر والانسدادات المزمنة، خصوصًا في المنازل الواقعة بمستويات منخفضة.

 

تكرار طفح المجاري بمنطقة المصلة 

 ورافق المحافظ خلال جولته ممدوح جبر، رئيس حي غرب أسيوط، حيث شملت الجولة تفقد عدد من الشوارع والمساكن المتضررة، ولقاء عدد من المواطنين الذين عرضوا شكواهم بشأن تكرار طفح المجاري وتأثير ذلك على حياتهم اليومية.

 

 

 وأكد المحافظ، خلال لقائه بالأهالي، أن منطقة غرب البلد، بما فيها المصلة، تقع ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية التي تنفذها المحافظة، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وعلى رأسها شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى التنسيق الجاري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لحل المشكلة من جذورها، مع الدفع بسيارات لشفط المياه فورًا، وتكثيف الجهود الفنية لتحديد أسباب الانسداد المتكرر ووضع حلول دائمة.

ووجه محافظ أسيوط برفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، بما يشمل أعمال الرصف في الشوارع الرئيسية، وتركيب بلاط الانترلوك في الحارات الضيقة التي يتعذر رصفها تقليديًا، بما يضمن بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

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وأكد أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص المحافظة على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين مستوى معيشة المواطن وتطوير الخدمات المقدمة له، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

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