بعد غياب 12 عامًا.. منتخب الشباب يسعى لانتزاع بطاقة التأهل لمونديال تشيلي على حساب غانا.. غيابات الفراعنة والأوراق الرابحة للبلاك ستار.. والتاريخ ينصف مصر على النجوم السمراء

كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، يدخل منتخب مصر للشباب، اليوم الإثنين، مواجهة مصيرية أمام نظيره منتخب غانا، ضمن مواجهات ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب المقرر إقامتها في دولة تشيلي خلال شهر سبتمبر المقبل.

موعد مباراة مصر وغانا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره غانا في ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب، اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة عبر قناة بى ان سبورت 6 HD.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا

واستقر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام غانا في موقعة الليلة، حيث من المتوقع أن يدخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: محمد سمير وعبدالله بوستنجي وأحمد عابدين ومهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد.

خط الهجوم: مهند محمد ومحمد زعلوك وأحمد شرف.

منتخب مصر يفوز على تنزانيا بهدف

وفاز منتخب مصر للشباب على نظيره التنزاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما الجمعة الماضي بستاد هيئة قناة السويس في ختام دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

الفوز منح منتخب مصر بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، ليضرب موعدا مع غانا أول المجموعة الثالثة.

الفائز من مصر وغانا يتأهل للمونديال بعد غياب 12 عامًا

الفائز من مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الغاني سيتأهل مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا، وهو ما يعني تأهله رسميا لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل، بعد غياب دام 12 عامًا منذ آخر مشاركة في مونديال 2013.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى كأس العالم للشباب، ما يمنح منتخب مصر فرصة ذهبية للعودة إلى للظهور في كأس العالم.

وشارك منتخب مصر للشباب في كأس العالم 8 مرات من قبل، كانت الأولى في 1981، والأخيرة في 2013.

ويبقى أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الفوز بالميدالية البرونزية في مونديال الأرجنتين 2001 بقيادة شوقي غريب.

الأوراق الرابحة لمنتخب الشباب أمام غانا

ويعول ديزموند أوفي المدير الفني لمنتخب غانا، على العديد من المواهب في صفوف هذا الجيل وعلى رأسهم ميسباو عزيز مهاجم نادي دريمز المحلي وصاحب هدف التعادل أمام الكونغو الديمقراطية في اللقاء الأول.

كما يعتبر الثنائي إيمانويل مينساه لاعب فريق ألفا، ووجوزيف أوبوكو جناح زولت وارجيم البلجيكي، بالإضافة للقائد مكارثي أوفوري من أهم العناصر الرابحة في تشكيل البلاك ستار.

الأوراق الرابحة لمنتخب مصر أمام غانا

ورغم تأكد غياب نجم الفريق محمد عبد الله الذي افتتح أهداف "الفراعنة" في المواجهة الأولى أمام جنوب أفريقيا بسبب تعرضه لمزق في العضلة الأمامية ووجود شكوك حول مشاركة عمر خضر لاعب أستون فيلا الإنجليزي بسبب معاناته من الإجهاد إلا أن كتيبة أسامة نبيه المدير الفني الفراعنة، لديها العديد من الأوراق الرابحة القادرة.

وتأتي في مقدمة اللاعبين الذين يعول عليه منتخب الشباب حارس المرمى عبد المنعم تامر، والذي حصل على رجل المباراة في لقاء تنزانيا الأخيرة.

كما يعتبر أحمد شرف صاحب هدف الفوز في مباراة تنزانيا واحد من أهم الأوراق الرابحة في المنتخب.

فيما شهدت البطولة تألق الظهير الأيسر مهاب سامي، ولاعب الوسط الموهوب محمد السيد والمهاجم محمد زعلوك بالإضافة لقائد الفريق أحمد خالد "كاباكا".

تاريخ مواجهات منتخب مصر وغانا

مواجهة اليوم ستكون الخامسة بين المنتخبين الكبيرين في البطولة، والأرقام تبرز تفوق منتخب مصر بفوزين الأول (1 – 0) في نصف نهائي نسخة 1991 والثاني (2 – 1) في مرحلة المجموعات بنسخة 2013.

وتعادلين الأول (1 – 1) في بوركينافاسو 2003 والثاني (1 – 1) في نهائي 2013 التي توج بها عملاق الشمال بركلات الترجيح في الجزائر قبل 12 عامًا.

الطريق للمباراة النهائية ببطولة أمم أفريقيا للشباب

كما أن الفائز من مباراة مصر وغانا، سيواجه الفائز من مباراة المغرب وسيراليون في لقاء الدور نصف النهائي، فيما يلتقي الفائز من مباراة نيجيريا والسنغال مع الفائز من مباراة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية في نصف النهائي.

جدير بالذكر أن المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تتأهل مباشرة لمونديال الشباب بحسب لائحة البطولة.

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