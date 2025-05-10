4 مواجهات نارية في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب

أمم إفريقيا للشباب، أسدل الستار مساء أمس الجمعة على منافسات الدور الأول ببطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقمة حاليًّا في مصر وتختتم منافسات يوم 18 مايو الجاري، والمؤهلة لبطولة كأس العالم في تشيلي بشهر سبتمر المقبل.

أربع مواجهات نارية في الدور ربع النهائي

وأسفرت مواجهات الدور الأول في بطولة أمم إفريقيا عن 4 مواجهات نارية في الدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا للشباب.. جاءت على النحو التالي:

مصر ضد غانا - الإثنين 6 مساءً.

المغرب ضد سيراليون الإثنين المقبل - 6 مساءً.

نيجيريا ضد السنغال - الإثنين المقبل 3 عصرًا.

جنوب افريقيا ضد الكونغو الديمقراطية - الإثنين المقبل - 9 مساءً.

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بالتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، فيتو

أربع منتخبات تتأهل لكأس العالم

جدير بالذكر أن الفرق الأربعة الفائزة في مواجهات الدور ربع النهائي ستتأهل مباشرة إلى بطولة كأس العالم للشباب، التي تستضيفها تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

مصر تفوز على تنزانيا بهدف

تأهل منتخب مصر تحت 20 عامًا لدور الـ 8 من بطولة كأس إفريقيا للشباب بعد الفوز على نظيره تنزانيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس، في الجولة الختامية بالمجموعة الأولى لكأس إفريقيا للشباب.

وسجل أحمد أشرف هدف الفوز لـ منتخب مصر في الدقيقة 7.

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