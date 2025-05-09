رغم الإصابة، محمد عبد الله يدعم منتخب مصر أمام تنزانيا في أمم إفريقيا للشباب (فيديو)

حرص محمد عبد الله جناح منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، على التواجد في مدرجات استاد هيئة قناة السويس، لدعم ومؤزارة زملائه بالفريق في مباراة تنزانيا التي انطلقت قبل قليل، في ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر، والمؤهلة لكأس العالم في تشيلي بشهر سبتمبر المقبل.

محمد عبد الله يغادر معسكر منتخب الشباب

وكان الجهاز الفني لـمنتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم قد قرر مغادرة محمد عبد الله للمعسكر الجاري فى الإسماعيلية وذلك بناء على التقرير الطبي الذي رأى ضرورة راحة اللاعب وحاجته لبرنامج علاجي بعدما أثبتت الفحوصات والاشاعات إصابته بمزق فى العضلة الأمامية خلال لقاء المنتخب مع زامبيا فى الجولة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.. ومن المقرر أن يغادر اللاعب المعسكر صباح غد لبدء برنامج العلاج.



تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

(1) عبد المنعم تامر - ((2) محمد سمير - (5) عبد الله بوستنجي (4) أحمد عابدين – (14) مهاب سامي – (8) أحمد خالد "كاباكا" – (25) سيف سفاجا – (22) محمد السيد – (15) عمر خضر – (20) أحمد شرف – (9) محمد زعلوك.

أما على مقاعد البدلاء فيجلس: (16) أحمد وهب - (23) أحمد منشاوي – 6) يوسف عبد الحفيظ -(2) محمد جمال – (22) محمد السيد – (13) محمود لبيب – (21) أحمد وحيد ’ (26) عمر أسامة – (18) محمد رأفت – (11) مهند محمد

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