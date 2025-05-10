نبيه للاعبي منتخب الشباب: مواجهة غانا تحمل أحلاما مزدوجة وبطولة خاصة

فرحة كبيرة عاشها لاعبو منتخب الشباب لكرة القدم بعد صعودهم رسميًّا إلى دور الثمانية لمواجهة غانا يوم الإثنين المقبل بالسويس فى كأس الأمم الإفريقية الجارية في مصر والتي يقطع المنتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع تذكرة التأهل إلى المونديال القادم في تشيلي.

منتخب مصر يتأهل ثالثًا بمجموعته

وتأهل منتخب الشباب ثالثًًا مع جنوب إفريقيا المتصدر سيراليون الثاني ولكل ٧ نقاط وحسم الترتيب فارق الأهداف بعدما تساوى الثلاثة المتأهلين في نتائج المواجهات المباشرة.

مواجهة غانا تعادل بطولة خاصة

الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه المدير الفني هنأ اللاعبين عقب فوزهم على تنزانيا بهدف نظيف في الجولة الختامية وطالبهم بعدم المبالغة في الاحتفالات لأن المباراة القادمة تعادل بطولة خاصة وتحمل احلاما مزدوجة لأنه بوابة المرور نحو المونديال والمربع الذهبي تمهيدًا لمواصلة المسيرة بالمنافسة القوية على اللقب القاري.

نبيه يشكو كثرة الإصابات

وقال أسامة نبيه في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي باتحاد الكرة: "نعاني من الإصابات التي ضربت عددًا من اللاعبين أبرزهم عمر خضر وسيف سفاجا ومهاب سامي وأحمد وحيد حيث يعاني خضر من إصابة قوية سوف تحددها الاشعات الفحوصات الطبية بينما يعاني الثلاثي الآخر من إجهاد عضلي وستضح الأمور خلال الساعات القادمة".

نبيه: لاعبونا أبطال

وتابع أسامة نبيه: "مررنا بضغوط عصيبة والحمد لله لاعبونا أثبتوا أنهم ابطال وعند حسن الظن بهم وسنواصل المسيرة بنفس الروح والقوة ويحارب من أجل اسعاد الجمهور والدفاع عن أحلامنا".

أبو ريدة يدعم الفريق في معسكر الإسماعيلية

وقد حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد على التواجد منذ ساعات مبكرة في معسكر الفريق بالإسماعيلية لدعم ومساندة اللاعبين في مهمتهم الوطنية وشاهد أبو ريدة رفقة د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المباراة من المقصورة الرئيسية.

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