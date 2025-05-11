أسامة نبيه: الروح القتالية وحلم المونديال سلاحنا أمام غانا بأمم أفريقيا

أعرب الكابتن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم عن تفاؤله بالحماس الكبير الذي يتسلح به أحفاد الفراعنة قبل مواجهة غانا فى السادسة مساء غد باستاد السويس في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية الجارية في مصر والمؤهلة إلى مونديال تشيلي.

وقال أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي اليوم ان معنويات لاعبيه مرتفعة والتفاؤل يسيطر على معسكر المنتخب بعد عبور دور المجموعات الذى كان يمثل عبئا نفسيا على الجميع.

الروح القتالية سلاحنا أمام غانا

وتابع: رغم الظروف الصعبة التي يمر بها بعض اللاعبين للإصابة والإجهاد إلا أن الجميع يتسلح بالروح القتالية العالية ويعتزمون إسعاد جماهيرهم.. ويدرك اللاعبون أهمية لقاء غانا التى تحمل حلما مزدوجا يتمثل في السعي نحو بلوغ المونديال والمرور إلى المربع الذهبي بحثا عن اللقب.

أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي لمباراة غانا، فيتو

واعتبر أسامة نبيه مباريات المنتخب الأربعة السابقة خطوة على طريق الحلم مع تأكيده على قوة المنافس القادم من صدارة مجموعته ولديه ميزة أنه لم يلعب سوى ثلاث مباريات وحصل على يوم راحة فى الاستعداد للقاء الفراعنة.

وشدد أسامة نبيه على ثقته الكبيرة في لاعبيه وقدراتهم على العبور والدفاع ببسالة عن أحلامهم مطالبا الجميع بدعمهم ومساندتهم فى مهمتهم الوطنية.

تصريحات كباكا قائد منتخب الشباب

ومن جانبه قال احمد خالد كاباكا كابتن المنتخب فى المؤتمر الصحفي أنه وكل زملاؤه يعتبرون مباراة غانا بمثابة حياة أو موت مع اعتراف الجميع بصعوبتها ولكن الرهان على أصالة معدن احفاد الفراعنة فى مثل هذه المواقف الصعبة والمناسبات الكبرى.

مباراة حياة أو موت

وتابع كاباكا: المباراة بالنسبة لنا حياة أو موت وأن شاء الله هنسعد جماهيرنا.

وخاض أمس منتخب الشباب تدريباته بفندق إقامته بمدينة الإسماعيلية على مجموعتين تحت اشراف الكابتن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب قبل مغادرته صباح اليوم إلى مدينة السويس استعدادا للقاء.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلا من: اسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وأحمد عصام محلل الأداء ود.محمد اكمل طبيب ومحمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي واحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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