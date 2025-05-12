الإثنين 12 مايو 2025
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محافظات

ضبط 1.5 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في القليوبية

حملة على مخزن غير
حملة على مخزن غير مرخص بالقليوبية، فيتو

 شنت الإدارة الصحية بمدينة قها القليوبية، حملة تفتيش موسعة على أحد المخازن غير المرخصة، تم خلالها ضبط حوالي طن ونصف من منتجات البسكويت والحلويات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.

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ضبط 1.5 طن من منتجات البسكويت والحلويات منتهية الصلاحية بالقليوبية 

 تأتي الحملة في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بـ القليوبية على متابعة الأسواق وضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وبناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، تم تحرير محضر للمخزن لمخالفته الاشتراطات الصحية.

حملة لمراقبة الأغذية بقها القليوبية

 وذلك تحت إشراف كل من الدكتورة غادة بركات – مدير الإدارة الصحية، والدكتورة سوزان نبيه – مدير الوقائي بالإدارة.

وأسفرت الحملة بـ القليوبية عن سحب عينات من المنتجات السليمة وإرسالها إلى معامل بنها للفحص والتحليل، التوصية بغلق المخزن لإدارته بدون ترخيص، وعدم التزامه بالشروط الصحية.

جاءت الحملة بالتنسيق مع الدكتور محمد علي  مدير إدارة مراقبة الأغذية، محمد صبحي – مراقب عام الأغذية بالقليوبية، رجب نصر – مراقب الأغذية بالمديرية.

أكدت مديرية الصحة بالقليوبية استمرار حملاتها اليومية على الأسواق والمحال والمخازن، حفاظًا على صحة المواطنين وضمانًا لتداول غذاء آمن وسليم.

حملة علي مخزن علي غير مرخص بالقليوبية،فيتو
حملة على مخزن غير مرخص بالقليوبية،فيتو
حملة علي مخزن علي غير مرخص بالقليوبية،فيتو
حملة على مخزن غير مرخص بالقليوبية،فيتو
حملة علي مخزن علي غير مرخص بالقليوبية،فيتو
حملة على مخزن غير مرخص بالقليوبية،فيتو
حملة علي مخزن علي غير مرخص بالقليوبية،فيتو
حملة على مخزن غير مرخص بالقليوبية،فيتو

 

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مديرية الصحة بالقليوبية وزارة الصحة بالقليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

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