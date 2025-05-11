محافظ القليوبية: توريد 41365.906 طن قمح

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه تم توريد 41365.906 طن تقريبا من القمح من داخل وخارج المحافظة وقد بلغت النسبة المئوية للتوريد 86.1% وتجدر الإشارة إلى أن المساحة المزروعة تبلغ 38455 فدان في حين أن المساحة التي حصادها 34145 فدان حتى اليوم.

محافظ القليوبية: توريد 41365.906 طن من القمح بنسبة مئوية بلغت 86.1%



مشيرا إلى انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2025 وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة والتي تسعى لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي.

موضحا أن عملية التوريد بالقليوبية تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الأعداد الواردة وتيسير كافة التحديات المتوقعة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل الصوامع، والهناجر، والشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقًا للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي القمح.

موجها بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس داخل الشون.

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