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محافظات

المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بقتل شخص في القليوبية

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطل، لاتهامه بالاشتراك مع "قهوجي" سبق الحكم عليه، بقتل شخص بعيار ناري، خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

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 المشدد لمدة 10 سنوات لعاطل لاتهامه بالاشتراك مع "قهوجي"

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفي سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات.

تعود أحداث القضية ليوم 13 / 4 / 2022، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "كريم ع ع"، محبوس، 29 سنة، قهوجي، سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد، و"محمد ح ا"، عاطل، تم ضبطه، في القضية رقم 9013 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2399 لسنة 2022 كلي شمال بنها، لأنهما قتلا المجني عليه "علي شكري عباس محمد"، عمدًا مع سبق الإصرار.

واستطرد أمر الإحالة جنايات بنهاأن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لهذا الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، موضوع التهمة اللاحقة، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه أعيرة نارية من السلاح الناري حوزته قاصدًا من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره محرزًا سلاح ناري "فرد خرطوش"، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

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المستشار السيد هاشم الصادق قضت محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية مركز طوخ محكمة جنايات بنها

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