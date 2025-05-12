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محافظات

بسبب خلافات أسرية، كشف غموض اختفاء فتاة بنها

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من كشف غموض اختفاء فتاة بقرية طحلة مركز بنها حيث تبين أن الفتاة تركت منزل أسرتها بسبب خلافات أسرية وإقامته عند أحد السيدات في محافظة المنيا.

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تمكنت قوة أمنية من العثور على الفتاة وإعادتها لأسرتها بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها، أخطرت الجهات المعنية وتولت التحقيق.

كانت فتاة من قرية طحلة مركز بنها في محافظة القليوبية قد تغيبت عن منزلها منذ عدة أيام دون أن تعلم أهليتها شيئا عنها حرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

البداية تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها بورود بلاغ من والد الفتاه "د.ر" مقيمة قرية طحلة دائرة المركز يفيد تغيبها عن منزل من تاريخ 5/5/2025.

وأشار في بلاغه أنه كاميرات رصدت خروجها من المنزل واقتدت سيارة من القرية إلى مدينة بنها حرر عن ذلك محضر رقم 3329 إداري المركز، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
وتبين أن الفتاة تركت المنزل إثر خلاف مع أسرتها وتوجهت إلى محافظة المنيا وأقامت هناك لدى إحدى السيدات حتى تم العثور عليها وإعادتها.

وجهت أسرة الفتاة الشكر للأجهزة الأمنية علي جهودها لإعادة ابنتهم  وتعهدوا بحل المشكلات ومنع تكرار الواقعة.

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