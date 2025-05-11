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المشدد 15 عامًا عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 15 عاما عاطل لاتجاره في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم  "صلاح.ع.م" - ٣١ سنة - عامل - مقيم شبرا الخيمة - القليوبية -في القضية رقم ۱۸۰۹۵ لسنة ٢٠٢٤ أول شبرا الخيمة المقيدة برقم ٣٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها لأنه في يوم ٢٨ /٢٠٢٤/٩ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية احرز جوهرین مخدرین هیروین، اندازول كاربوكساميد وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستطرد أمر الإحالة ان المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحين ناريًا مششخن، غير مششخن طبنجه، بندقية خرطوش وذخائر ۹ طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه.

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