نشوب حريق محدود بمحيط مستعمرة الجذام بالقليوبية والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه

شهدت المزرعة الملحقة بمستعمرة الجذام في منطقة أبو زعبل بالخانكة القليوبية، حريقا بسقوط كابلين كهربائيين من كابلات الضغط العالي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نشوب حريق محدود بمستعمرة الجذام بالخانكة القليوبية

ورد بلاغ إلى مركز السيطرة والطوارئ بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد يفيد بسقوط كابلين ضغط عالٍ على المزرعة الملحقة بمستعمرة الجذام في منطقة أبو زعبل بالخانكة، مما أدى إلى نشوب حريق محدود في بعض المخلفات الزراعية.

وعلى الفور، وجهت الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية والسكرتير العام للمحافظة، بإيفاد رئيس مدينة الخانكة ووكيل وزارة الصحة إلى موقع الحريق، وذلك بالتنسيق مع اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية.

وقد تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء و3 لوادر إلى الموقع، كما تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي. وجارٍ الآن الانتهاء من أعمال السيطرة على الحريق، دون وجود أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

حريق مستعمرة الجذام الخانكة القليوبية ، فيتو

حريق مستعمرة الجذام الخانكة القليوبية ، فيتو

حريق مستعمرة الجذام الخانكة القليوبية ، فيتو

ويستمر مركز السيطرة والطوارئ بمتابعة الموقف أولًا بأول بالتنسيق مع نائب المحافظ والسكرتير العام، لحين الانتهاء الكامل من عمليات الإطفاء.





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