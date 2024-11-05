طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، أكلة لذيذة وعشاقها كثيرون
طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، الفاصوليا الخضراء من الخضراوات الشهيرة التى تقدم فى مصر بطرق تقليدية لكنها محبوبة.
وطريقة عمل الفاصوليا الخضراء، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل.
وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الفاصوليا الخضراء.
مكونات عمل الفاصوليا الخضراء:-
500 جرام من الفاصوليا الخضراء
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي
1 بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا
3 فصوص ثوم مفرومة
3 طماطم متوسطة معصورة
1 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم
1 كوب من مرق الدجاج أو الماء
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
رشة من الكمون (اختياري)
رشة من البابريكا (اختياري)
طريقة عمل الفاصوليا الخضراء:-
- اغسلي الفاصوليا الخضراء جيدًا ثم قسميها إلى قطع صغيرة حسب الرغبة.
- سخني الزيت في قدر على نار متوسطة.
- أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبيًا.
- ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لمدة دقيقة حتى تفوح رائحته.
- وأضيفي الطماطم المفرومة إلى القدر وقلبيها جيدًا مع البصل والثوم.
- ثم أضيفي معجون الطماطم واستمري في التحريك لمدة دقيقة لتندمج المكونات.
- ثم ضعي الفاصوليا الخضراء المسلوقة في القدر وقلبيها مع الصلصة.
- ثم أضيفي مرق الدجاج أو الماء، واتركي المزيج يغلي.
- أضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الذوق، ورشة من الكمون والبابريكا إذا كنتِ تفضلين نكهة إضافية.
- غطي القدر واتركي الفاصوليا تطهى على نار هادئة لمدة 20-30 دقيقة حتى تصبح الفاصوليا ناعمة والصلصة كثيفة.
- قدمي الفاصوليا الخضراء بالصلصة ساخنة كطبق جانبي مع الأرز أو الخبز.
- إذا كنتِ تفضلين الصلصة أكثر كثافة، يمكن زيادة كمية معجون الطماطم أو تقليل كمية المرق.
- يمكن إضافة بعض الأعشاب مثل الزعتر أو الريحان لتعزيز النكهة.
فوائد الفاصوليا الخضراء
وفوائد الفاصوليا الخضراء عديدة لقيمتها الغذائية العالية، ومن فوائد الفاصوليا الخضراء:-
- الفاصوليا الخضراء تحتوي على كميات عالية من الألياف الغذائية، والتي تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والألياف تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتقلل من خطر الإصابة بالإمساك.
- الألياف الموجودة فى الفاصوليا الخضراء تعزز الشعور بالشبع، مما يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن.
- الفاصوليا الخضراء غنية بالفيتامينات، مثل فيتامين ك وفيتامين C، فيتامين ك يلعب دور هام في صحة العظام، حيث يساعد في تحسين كثافة العظام وتقليل خطر الكسور، بينما يعمل فيتامين C كمضاد أكسدة قوي، مما يساعد في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة ويعزز نظام المناعة.
- الفاصوليا الخضراء تحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات، التي تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب.
- والدراسات أظهرت أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
- الفاصوليا الخضراء تعتبر مصدر جيد للبروتين، مما يجعلها خيار مثالي للنباتيين والأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي منخفض البروتين الحيواني، والبروتين ضروري لبناء العضلات وتجديد الخلايا.
- تعمل على تحسين مستويات السكر في الدم، حيث أظهرت بعض الدراسات أن تناولها يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الإنسولين، مما يجعلها خيار جيد لمرضى السكري.
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