طريقة عمل الفاصوليا الخضراء لغداء مغذٍ وقيمته الغذائية عالية

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، من الوصفات المصرية التي تربينا عليها، إلا أن بعض ستات البيوت، المتزوجات حديثا، لا يجدن طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، ويبحثن عن طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بطريقة أمهات زمان.



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، على أصولها.



مكونات عمل الفاصوليا الخضراء



نصف كيلو فاصوليا خضراء مقطعة

نصف كيلو طماطم معصورة

بصلة متوسطة مفرومة

ملح وفلفل

فصين ثوم مهروسين

معلقتين زيت دوار الشمس



خطوات عمل الفاصوليا الخضراء

في قدر على النار، نضع الزيت والبصل والفاصوليا، مع التقليب المستمر، حتى يذبل البصل، وكذلك الفاصوليا.

عند وصول الفاصوليا لمرحلة الذبول، ويتحمر البصل، نضيف عصير الطماطم، والملح والفلفل، والثوم المهروس.

ونضيف القليل من الماء، ونتركها على نار متوسطة، مع متابعتها.

كلما قلت الصلصة، يمكننا زيادتها بالقليل من الماء.

عندما تقترب من النضج، يمكنك تهدئة النار، حتى تمام النضج.

طريقة الفاصوليا الخضراء

طريقة أخرى لعمل الفاصوليا الخضراء



يمكنك تشويح البصل، مع الزيت، وعندما يذبل، ضيفي عصير الطماطم، اتركيه على نار متوسطة؛ حتى يتحول لصلصة "يتسبك".

بعد تسبيك الصلصة ضيفي الفاصوليا الخضراء، مع إضافة كمية من الماء.

ضيفي الملح والفلفل والثوم، واتركيها على نار هادئة، حتى تمام النضج.

الفاصوليا الخضراء: غذاء صحي ومتعدد الفوائد

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الفاصوليا الخضراء مجموعة من الفوائد الصحية التي تجعلها اختيارًا مثاليًا لأي نظام غذائي صحي عديدة ومذهلة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



القيمة الغذائية للفاصوليا الخضراء

تحتوي الفاصوليا الخضراء على مجموعة غنية من العناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة. فهي مصدر ممتاز للفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين K، والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، إضافةً إلى الألياف الغذائية والبروتين النباتي. كما أنها منخفضة في السعرات الحرارية والدهون، ما يجعلها مناسبة للحميات الغذائية التي تهدف إلى فقدان الوزن.

فوائد الفاصوليا الخضراء

1. تعزيز صحة القلب

تعتبر الفاصوليا الخضراء غذاءً صديقًا للقلب. فهي غنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم. كما أن احتواءها على البوتاسيوم والمغنيسيوم يساهم في تنظيم ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. إضافةً إلى ذلك، فإنها تحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات التي تساعد في تقليل الالتهابات وحماية خلايا القلب.

2. تحسين صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية الموجودة في الفاصوليا الخضراء تعزز الهضم الصحي من خلال تحسين حركة الأمعاء وتقليل احتمالية الإصابة بالإمساك. كما تساهم هذه الألياف في تعزيز صحة بكتيريا الأمعاء الجيدة، مما يحسن من امتصاص العناصر الغذائية ويعزز الجهاز المناعي.

3. تقوية العظام

تحتوي الفاصوليا الخضراء على فيتامين K، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة العظام، حيث يساعد في تحسين امتصاص الكالسيوم وتقويته. كما تحتوي على كميات من الكالسيوم والمغنيسيوم الضروريين للحفاظ على كثافة العظام والوقاية من هشاشتها، خاصةً مع تقدم العمر.

4. دعم صحة البشرة والشعر

بفضل غناها بفيتامين C ومضادات الأكسدة، تسهم الفاصوليا الخضراء في حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، ما يساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع الداكنة. كما يعزز فيتامين C إنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على مرونة البشرة وقوتها. علاوةً على ذلك، فإن الحديد الموجود في الفاصوليا الخضراء يعزز تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يساهم في تقوية الشعر وتحفيز نموه.

الفاصوليا الخضراء

5. الوقاية من السرطان

تحتوي الفاصوليا الخضراء على مضادات أكسدة قوية مثل الكاروتينات والفلافونويدات، التي تعمل على محاربة الجذور الحرة وتقليل الأضرار التي قد تسببها للخلايا. هذا يجعلها غذاءً وقائيًا يمكن أن يقلل من احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان الثدي.

6. دعم فقدان الوزن

تُعدّ الفاصوليا الخضراء خيارًا مثاليًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، نظرًا لاحتوائها على سعرات حرارية منخفضة وغناها بالألياف. تعزز الألياف الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية بين الوجبات الرئيسية.

7. تحسين صحة العيون

احتواء الفاصوليا الخضراء على الكاروتينات مثل اللوتين والزياكسانثين يجعلها غذاءً مفيدًا لصحة العين. تساعد هذه المركبات في الوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

8. تعزيز المناعة

توفر الفاصوليا الخضراء كمية جيدة من فيتامين C، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويعزز نشاط الجهاز المناعي. يساعد هذا الفيتامين في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى وتحمي الجسم من الأمراض.

9. تنظيم مستوى السكر في الدم

تعتبر الفاصوليا الخضراء غذاءً منخفض المؤشر الجلايسيمي، مما يعني أنها لا تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم. لذلك، فهي خيار مثالي لمرضى السكري أو لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على استقرار مستويات السكر.



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