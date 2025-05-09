الأرز من الحبوب الشهيرة التى لا تستخدم فى الطهى فقط، بل له فوائد جمالية عظيمة للعناية بالشعر والبشرة، فهو يعتبر من أفضل المكونات الطبيعية لهم.

وتحرص الفتيات على استخدام الأرز للبشرة والشعر حفاظا على جمالهم ومعالجة ما بهم من عيوب ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

قناع الأرز لتوحيد لون البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الأرز لتوحيد لون البشرة ومحاربة التجاعيد.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من طحين الأرز (يمكن طحن الأرز الأبيض جيدا)

1 ملعقة كبيرة من الحليب أو ماء الورد (للبشرة الحساسة)

بضع قطرات من العسل (اختياري للبشرة الجافة).

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدا حتى تتشكل عجينة متماسكة.

ضعي القناع على وجه نظيف واتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر مع التدليك بلطف بحركات دائرية.

رطبي وجهك بعد القناع بكريم مناسب لنوع بشرتك.

استخدمي القناع 2–3 مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من اختبار القناع على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه لأول مرة.

هذا القناع يرطب البشرة بعمق ويجعل البشرة صافية كما يفتح لون البشرة وبوحدها، ويعمل على محاربة التجاعيد وحماية البشرة من علامات الشيخوخة، لذا يجب المواظبة على استخدامه حفاظا على جمال وشباب البشرة.

قناع الأرز لتفتيح البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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