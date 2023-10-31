قناع الطماطم وجوز الهند لبشرة جميلة ومميزة

نضارة البشرة وجمالها يزيد من جمال صاحبتها، لذا تحرص معظم الفتيات على الاهتمام بجمال البشرة للحفاظ على جمالهن.

ونضارة البشرة لا تتم إلا من خلال التغذية الجيدة وتجنب السهر والاهتمام بتنظيف البشرة وترطيبها يوميا مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تمد البشرة بالعناصر المهمة.

وصفة طبيعية لتعزيز نضارة البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتعزيز جمال ونضارة البشرة.

المكونات:-

ملعقة عصير طماطم

2 ملعقة لبن جوز الهند

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة

ثم نغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر ونجففها ونرطبها.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يعزز من نضارة البشرة ويفتح لونها ويحمى من البقع والحبوب.

كما يعمل هذا القناع على التخلص من آثار حب الشباب ويقاوم التجاعيد المبكرة، لذا يجب المواظبة عليه.

وصفة طبيعية لتعزيز نضارة البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

Advertisements

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.