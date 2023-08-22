الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

قناع الطماطم والشوفان للتخلص من الحبوب والبثور السوداء

حب الشباب، فيتو
حب الشباب، فيتو

حب الشباب والبثور السوداء من مشكلات البشرة الدهنية التى تعانى منها الفتيات كثيرا وللأسف تؤثر على مظهر البشرة ونضارتها.

وتهتم الفتيات كثيرا بعلاج حب الشباب وآثاره بالبشرة حفاظا وجمالها، وعادة تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية التى لها مفعول سريع وليس لها أضرار جانبية.

وصفة طبيعية لعلاج الحبوب والبثور بالبشرة الدهنية 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الطماطم والشوفان لعلاج حبوب الشباب والبثور السوداء بالبشرة الدهنية.

المكونات:-

2 ملعقة عسل

2 ملعقة عصير طماطم

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2 ملعقة شوفان مطحون

الطريقة:-

  • نحضر المكونات ونخلطها معا جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة ونتركه لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نغسل البشرة بعدها جيدا بالماء الفاتر.
  • نكرر القناع مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • والطماطم غنية بمضادات الأكسدة التي تجدد خلايا البشرة وتطهر البشرة، والشوفان يعتبر مقشر طبيعي وكولاجين طبيعى للبشرة، والعسل مركب طبيعي للبشرة ومطهر أيضا
قناع الطماطم والشوفان لعلاج الحبوب والبثور بالبشرة الدهنية، فيتو 

روتين العناية بالبشرة 

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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كريم طبيعي يمنح بشرتك عمرا أصغر بـ 10 سنوات

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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حب الشباب البثور السوداء قناع الطماطم والشوفان لعلاج حبوب الشباب البشرة الدهنية العناية بالبشرة نادية محمد خبيرة التجميل

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