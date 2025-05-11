الإثنين 12 مايو 2025
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محافظات

متطوعون بالإسماعيلية يدشنون مبادرة "انقذ إنسان" للتصدي لتعاطي المخدرات (صور)

جانب من تدشين المبادرة،
جانب من تدشين المبادرة، فيتو

أطلق مجموعة من شباب منطقة "أبو عطوة" بمحافظة الإسماعيلية مبادرة تطوعية لمواجهة تفشي ظاهرة الإدمان، والتي أصبحت تهدد حياة مئات الشباب في المجتمع المحلي، في ردة فعل إيجابية على الحملات الأمنية الواسعة التى شنتها مديرية أمن الإسماعيلية للقضاء على البؤر الإجرامية. 

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الهدف والمستهدف من المبادرة 
 

وجاءت المبادرة نتيجة لما لمسه هؤلاء الشباب من تدهور متزايد في أوضاع أقرانهم، سواء من الأصدقاء أو الجيران، الذين وقعوا ضحية لتجار المخدرات والمواد السامة التي انتشرت بشكل خطير خلال السنوات الأخيرة.  

جانب من تدشين المبادرة، فيتو
جانب من تدشين المبادرة، فيتو
جانب من تدشين المبادرة، فيتو
جانب من تدشين المبادرة، فيتو

توعية وإدخال المدمنين للمصحات 

وتنوعت أشكال الدعم التي يقدمها شباب "أبو عطوة" فى الإسماعيلية بين حملات التوعية المباشرة في الشوارع، والمساعدة في إدخال المدمنين مصحات علاجية، ومرافقتهم خلال مراحل العلاج والدعم النفسي. 

 

إغراء لا حدود له 

ومن جانبهم أكد عدد من مدشني المبادرة من أبناء محافظة الإسماعيلية إن بعض أنواع المخدرات أصبحت تُباع بأسعار زهيدة جدًا، ما يجعلها في متناول أيدي المراهقين بسهولة، مما يزيد من حجم الكارثة الاجتماعية التي تهدد المجتمع من الداخل. 

جانب من تدشين المبادرة، فيتو
جانب من تدشين المبادرة، فيتو
جانب من تدشين المبادرة، فيتو
جانب من تدشين المبادرة، فيتو

كما طالبت إحدى الشابات العاملات فى المبادرة الجهات الرسمية وعلى رأسها المحافظة ووزارة الداخلية، وصندوق مكافحة الإدمان، بضرورة تقديم الدعم اللازم  لهؤلاء الشباب، باعتبارهم نموذجًا حيًا للمشاركة المجتمعية الفعالة، التي يجب أن تُحتذى في باقي مناطق الجمهورية.

جانب من تدشين المبادرة، فيتو
جانب من تدشين المبادرة، فيتو

الجدير بالذكر أن المبادرة لاقت تفاعلًا شعبيًا واسعًا، وسط دعوات بأن تُعمم هذه النماذج الإيجابية في باقي المحافظات، في ظل الحاجة الماسة لتكاتف الجميع لمواجهة خطر الإدمان.

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