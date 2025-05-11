مصرع شاب في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الإسماعيلية الصحراوي، أمام الكيلو 76 في اتجاه القاهرة.

وكانت غرفة عمليات مرفق إسعاف الإسماعيلية تلقت بلاغًا، يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل تحمل اللوحة المعدنية رقم “ر ب ج 4978”، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة محمد عيد طه غنيم يوسف، 30 عامًا، مقيم بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، متأثرًا بإصاباته.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى التل الكبير تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رد متعلقات حوادث الطرق

ومن جهة أخرى كان المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء وجه والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات اهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الاهمية الخاصة.

بالاضافة إلى إن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في اشد الحاجة إلى ماعثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.

ولذلك تدعو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث ان يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والاموال ان وجدت فى مثل هذه الظروف، ويقوموا بتسليمها للسلطات المختصة لكى تقوم بتوصيلها الى ذوى المصاب خاصة وإن أى شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لاقدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله .

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الاسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالاسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على انقاذ حياة المصابين.

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من اماكنتهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الاصابات الخطرة.

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