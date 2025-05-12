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رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

 يواجه منتخب مصر تحت 20 سنة، اليوم الإثنين، نظيره منتخب غانا في الدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر حاليا، وتستمر حتى الثامن عشر من مايو الجاري. 

 

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا

 واستقر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام غانا في موقعة الليلة حيث من المتوقع أن يدخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: محمد سمير وعبدالله بوستنجي وأحمد عابدين ومهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد.

خط الهجوم: مهند محمد ومحمد زعلوك وأحمد شرف.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو
الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

غيابات منتخب مصر أمام غانا

 ويفتقد منتخب مصر في مباراته الصعبة أمام غانا جناح الفريق المتميز محمد عبدالله الذي غادر المعسكر بسبب الإصابة، فيما لم يحسم الجهاز الفني موقف عمر خضر لاعب أستون فيلا، من المشاركة أمام غانا بعد تعرضه مؤخرا للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وإن كان الأقرب غيابه عن المباراة. 

 

موعد مباراة مصر وغانا والقناة الناقلة

 وتقام مباراة منتخب الشباب المصري أمام نظيره منتخب غانا ، اليوم، على أرضية استاد السويس الجديد بالسويس في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، عبر قناة beIN SPORTS 6 HD.

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