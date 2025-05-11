مدرب غانا قبل مواجهة مصر: جاهزون لمواجهة التاريخ

قال ديزموند أوفى المدير الفنى للمنتخب الغانى لكرة القدم تحت 20 سنة إن فريقه جاهز لمواجهة المنتخب الوطنى المصرى مساء غد باستاد السويس الجديد فى مباراة دور ربع النهائى لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا بمصر، وتستمر حتى 18 مايو الجارى.

تصريحات مدرب غانا



وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد صباح اليوم بالسويس: نعلم أننا سنواجه منتخبًا كبيرًا لديه تاريخ عريض وجماهير غفيرة وإمكانات عظيمة لكننا جاهزون، ونعلم أن المباراة ستكون قوية وصعبة.

وتابع المدير الفنى لغانا: سنلعب المباراة بطريقتنا الخاصة وأسلوبنا وفلسفتنا من أجل تحقيق الفوز والتأهل لكأس العالم، ولن نغير استراتيجيتنا، ونحن جاهزون تمامًا للقاء.



واختتم أوفى تصريحاته قائلًا: أثق فى قدرات وإمكانات اللاعبين على تنفيذ المطلوب منهم وتحقيق الهدف من اللقاء.

ويستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، لخوض مواجهة مصيرية أمام نظيره منتخب غانا، مساء غد الإثنين، ضمن مواجهات ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب في دولة تشيلي بشهر سبتمبر المقبل.



موعد مباراة مصر وغانا والقناة الناقلة



وتقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره غانا في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب، غدا الإثنين على ملعب السويس الجديد.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

الفائز من مصر وغانا يتأهل للمونديال



الفائز من مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الغاني سيتأهل مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا، وهو ما يعني تأهله رسميا لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تتأهل مباشرة لمونديال الشباب بحسب لائحة البطولة.

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