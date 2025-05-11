الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب غانا قبل مواجهة مصر: جاهزون لمواجهة التاريخ

مدرب منتخب غانا،
مدرب منتخب غانا، فيتو

قال ديزموند أوفى المدير الفنى للمنتخب الغانى لكرة القدم تحت 20 سنة إن فريقه جاهز لمواجهة المنتخب الوطنى المصرى مساء غد باستاد السويس الجديد فى مباراة دور ربع النهائى لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا بمصر، وتستمر حتى 18 مايو الجارى.

تصريحات مدرب غانا


وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد صباح اليوم بالسويس: نعلم أننا سنواجه منتخبًا كبيرًا لديه تاريخ عريض وجماهير غفيرة وإمكانات عظيمة لكننا جاهزون، ونعلم أن المباراة ستكون قوية وصعبة. 
وتابع المدير الفنى لغانا: سنلعب المباراة بطريقتنا الخاصة وأسلوبنا وفلسفتنا من أجل تحقيق الفوز والتأهل لكأس العالم، ولن نغير استراتيجيتنا، ونحن جاهزون تمامًا للقاء.


واختتم أوفى تصريحاته قائلًا: أثق فى قدرات وإمكانات اللاعبين على تنفيذ المطلوب منهم وتحقيق الهدف من اللقاء.

 

ويستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، لخوض مواجهة مصيرية أمام نظيره منتخب غانا، مساء غد الإثنين، ضمن مواجهات ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب في دولة تشيلي بشهر سبتمبر المقبل.


موعد مباراة مصر وغانا والقناة الناقلة


وتقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره غانا في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب، غدا الإثنين على ملعب السويس الجديد.

 

وتنطلق أحداث المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

الفائز من مصر وغانا يتأهل للمونديال


الفائز من مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الغاني سيتأهل مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا، وهو ما يعني تأهله رسميا لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

 

جدير بالذكر أن المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تتأهل مباشرة لمونديال الشباب بحسب لائحة البطولة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس الامم الافريقية للشباب ديزموند أوفى المنتخب الوطني المصري المنتخب الغاني مباراة مصر وغانا موعد مباراة مصر وغانا

مواد متعلقة

موعد مباراة منتخب مصر ضد غانا في أمم أفريقيا للشباب والقناة الناقلة

منتخب الشباب يتوجه غدا إلى السويس استعدادا لمواجهة غانا بربع نهائي أمم أفريقيا

تفاصيل مقتل سيد درويش «حلاق الشباب» في الشرقية

نبيه للاعبي منتخب الشباب: مواجهة غانا تحمل أحلاما مزدوجة وبطولة خاصة

الأكثر قراءة

ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

أبرزها إعدام مرسي، قضايا حكم فيها الراحل شعبان الشامي

وفاة المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رابط الاستعلام عن مسابقة معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

زغلول صيام يكتب إلى ممدوح عباس وشركاه: ابعدوا عن الزمالك لربما انصلح حاله!

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب عليَّ الحج بمجرد استطاعتي، أم يجوز لي تأجيله؟، الأزهر للفتوى يرد

شيخ الأزهر بعد قرار إيقاف النار بين الهند وباكستان: يبقى السلام هو الخيار الأمثل

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

المزيد
الجريدة الرسمية