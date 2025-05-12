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رياضة

متشبثًا بحلم المونديال، منتخب مصر يواجه غانا اليوم بربع نهائي أمم أفريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الإثنين، مواجهة حاسمة في بلوغ حلم المونديال، عندما يواجه نظيره المنتخب الغاني، في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر والمؤهلة لمونديال الشباب، المقرر انطلاقه في تشيلي بشهر سبتمبر المقبل 

لا بديل عن الفوز أمام شباب الفراعنة

مباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين، لذلك فإن منتخب مصر للشباب يدخلها رافعا شعار “لا بديل عن لفوز” من أجل بلوغ حلم المونديال أولا، ثم مواصلة مشواره في البطولة سعيا للمنافشة عن اللقب الغائب منذ اثنتي عشر عامًا، عندما توج الفراعنة بلقب أمم افريقيا للشباب بالجزائر تحت قيادة المدرب الوطني ربيع ياسين 

الخاسر في لقاء مصر وغانا، سيودع المنافسات ويتبدد حلمه في التأهل لكأس العالم للشباب بدولة تشيلي، حيث يتأهل للمونديال فقط الفرق الأربعة المتأهلة للمربع الذهبي في النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا. 

منتخب غانا للشباب، فيتو
منتخب غانا للشباب، فيتو

غيابات منتخب مصر أمام غانا

يفتقد منتخب مصر في مباراته الصعبة أمام غانا جناح الفريق المتميز محمد عبدالله الذي غادر المعسكر بسبب الإصابة، فيما لم يحسم الجهاز الفني موقف عمر خضر لاعب أستون فيلا، من المشاركة أمام غانا بعد تعرضه مؤخرا للإصابة بشد في العضلة الحلفية، وإن كان الأقرب غيابه عن المباراة 

مشوار مصر وغانا للدور ربع النهائي

منتخب مصر تأهل للدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا للشباب بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متساويا مع جنوب افريقيا المتصدر وسيراليون الوصيف، متأخرا فقط بفارق الأهداف 

في المقابل، تأهل منتخب غانا لربع النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، فيما حل السنغال ثانيا بأربع نقاط، بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية المتأهل كأفضل ثوالث  

موعد مباراة مباراة مصر وغانا والقناة الناقلة

تنطلق مباراة منتخب مصر للشباب أمام غانا في السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 6

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