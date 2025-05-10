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رياضة

قبل موقعة الإثنين، تاريخ مواجهات منتخب مصر وغانا في أمم أفريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

يأمل منتخب مصر تحت 20 عامًا في متابعة مسيرته الناجحة بكأس أفريقيا للشباب عندما يواجه نظيره الغاني مساء الإثنين المقبل على ملعب السويس الجديد في ربع نهائي البطولة وذلك من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم من جانب والاقتراب من استعادة اللقب الغائب منذ 2013.

 

نتائج منتخب مصر في دور المجموعات

منتخب مصر للشباب تجاوز الدور الأول كأحد أفضل منتخبين أنهيا في المركز الثالث بحصولهم على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج منتخب تنزانيا متذيل هذه المجموعة بعد أن حققوا تفوق على جنوب أفريقيا وتنزانيا (1 – 0) وتعادل مع زامبيا (0 – 0) وخسارة أمام سيراليون (1 – 4).

منتخب غانا للشباب، فيتو
منتخب غانا للشباب، فيتو

منتخب غانا يتصدر مجموعته

أما منتخب غانا الملقب بـ"البلاك ستارز" فقد تربع في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين على السنغال وأفريقيا الوسطى (1 – 0) وتعادل مع الكونغو الديمقراطية (1 – 1) في الجولة الأولى.

تاريخ مواجهات مصر وغانا في أمم افريقيا للشباب

وفيما يلي أبرز الحقائق والأرقام عن المنتخبين العملاقين قبل المواجهة القادمة:

- 4 مواجهات جمعت المنتخبين في البطولة وكان التفوق من نصيب منتخب مصر الذي حقق انتصارين وتعادل مرتين أيضًا ولم يتعرض لأي خسارة.

- المواجهة الأولى كانت في نصف نهائي نسخة 1991 وفاز منتخب مصر (1 – 0) ثم التقيا مجددًا في مرحلة المجموعات في نسخة 2003 ببوركينافاسو وتعادلا (1 – 1).

- خلال نسخة 2013 بالجزائر استهل منتخب مصر مشواره بالفوز على غانا (2 – 1) في المجموعة الأولى ’ وأنهاه أيضًا أمام نفس المنافس في المباراة النهائية وحسم اللقب بركلات الترجيح بعد التعادل (1 – 1).

- كلا المنتخبين توج باللقب في 4 مناسبات ’ منتخب مصر أعوام 1981 ’ 1991 ’ 2003 ’ 2013 ومنتخب غانا في 1993 ’ 1999 ’ 2009 ’ 2021.

- لعب منتخب 54 مباراة خلال 13 مشاركة له في البطولة منذ تحولها للنظام الحالي عام 1991 ’ وتمكن من تحقيق 27 فوزًا وتعادل في 17 وخسر 10 مرات وسجل 66 هدفًا مقابل 48 هدفًا في شباكه.

- خلال 13 مشاركة أيضًا في البطولة لعب منتخب غانا 57 مباراة وفاز 32 وتعادل في 14 وخسر 11 مباراة وسجل 82 هدفًا مقابل 43 هدفًا في شباكه.

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