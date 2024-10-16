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رياضة

موعد مباراة مصر وغانا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

منتخب الكرة الشاطئية،
منتخب الكرة الشاطئية، فيتو

أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، يستعد منتخب مصر للكرة الشاطئية، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية التي تستضيفها مصر في مدينة الغردقة، خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري. 

منافس مصر في الجولة الافتتاحية

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غانا والمغرب وتنزانيا.

منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو
منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

موعد مباراة مصر وغانا في الجولة الافتتاحية

ويواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية نظيره منتخب غانا في المباراة الإفتتاحية، والتي تقام يوم السبت المقبل في الرابعة والنصف مساءا.

15 لاعبا في قائمة مصر بأمم إفريقيا الشاطئية

وشارك ١٥ لاعبا فى المران وظهروا بمستوى فنى وبدنى نال رضا الجهاز الفني.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، مصطفي على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن الشافعيّ، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.

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