لاعب منتخب غانا يتوقع مباراة صعبة أمام مصر

قال أرون أيسيل لاعب المنتخب الغاني المحترف بفريق نورث تكساس الأمريكي، إنه وزملاؤه جاهزون تمامًا لمباراة الغد، أمام المنتخب الوطنى المصرى بستاد السويس الجديد فى مباراة دور ربع النهائى لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا بمصر، وتستمر حتى 18 مايو الجارى.

لاعب غانا: مباراة مصر صعبة على الفريقين

وتوقع لاعب غانا خلال المؤتمر الصحفى الذي عُقد صباح اليوم بالسويس صعوبة المباراة على الفريقين.

وأضاف أرون أيسيل أن وجود وكلاء اللاعبين في البطولة أثَّر على البعض، لكن بالنسبة له فإن لديه وكيلًا بتكلم معه باستمرار حالة وصول عروض جدية.



واختتم نجم منتخب غانا تصريحاته قائلًا: لو حصلنا على ضربة جزاء فكلنا جاهزون لتسديدها.

ويستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، لخوض مواجهة مصيرية أمام نظيره منتخب غانا، مساء غد الإثنين، ضمن مواجهات ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب في دولة تشيلي بشهر سبتمبر المقبل.



موعد مباراة مصر وغانا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره غانا في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب، غدا الإثنين على ملعب السويس الجديد.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

الفائز من مصر وغانا يتأهل للمونديال

الفائز من مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الغاني سيتأهل مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا، وهو ما يعني تأهله رسميا لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تتأهل مباشرة لمونديال الشباب بحسب لائحة البطولة.

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