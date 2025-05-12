موعد مباراة مصر وغانا في أمم إفريقيا للشباب والقناة الناقلة

يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الإثنين، مواجهة مصيرية أمام نظيره منتخب غانا، ضمن مواجهات ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب المقرر إقامتها في دولة تشيلي خلال شهر سبتمبر المقبل.

منتخب مصر يفوز على تنزانيا بهدف

وفاز منتخب مصر للشباب على نظيره التنزاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما الجمعة الماضي باستاد هيئة قناة السويس في ختام دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

الفوز منح منتخب مصر بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، ليضرب موعدا مع غانا أول المجموعة الثالثة.

منتخب غانا للشباب، فيتو

موعد مباراة مصر وغانا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره غانا في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب، اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة عبر قناة بى ان سبورت 6 HD.

الفائز من مصر وغانا يتأهل للمونديال

الفائز من مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الغاني سيتأهل مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا، وهو ما يعني تأهله رسميا لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

الطريق للمباراة النهائية ببطولة أمم افريقيا للشباب

كما أن الفائز من مباراة مصر وغانا، سيواجه الفائز من مباراة المغرب وسيراليون في لقاء الدور نصف النهائي، فيما يلتقي الفائز من مباراة نيجيريا والسنغال مع الفائز من مباراة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية في نصف النهائي.

جدير بالذكر أن المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تتأهل مباشرة لمونديال الشباب بحسب لائحة البطولة.

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