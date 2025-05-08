الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحويلات مرورية بمحور حسب الله كفراوي بعد انقلاب سيارة نقل

تحويلات مرورية بعد
تحويلات مرورية بعد انقلاب سيارة في القاهرة، فيتو

أجرت قوات الإدارة العامة للمرور بالقاهرة  تحويلات مرورية لتسيير الحركة المرورية أعلى محور حسب الله الكفراوي قرب الأوتوستراد بالقاهرة، بعدما تسبب انقلاب سيارة نقل "تريلا"  في زحام مروري. 

وتواصل الخدمات المرورية سحب السيارة عبر أوناش الإدارة لإعادة حركة المرور لطبيعتها. 

 

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نقل قرب الأوتوستراد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

ومن خلال الفحص تبين انقلاب سيارة نقل على محور حسب الله الكفراوي قرب الأوتوستراد، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتواصل أجهزة الأمن التعامل مع الواقعة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية. 

ضبط شاب متهم بهتك عرض طفل في الشيخ زايد

المعمل الجنائي يفحص حريق مول شهير بكرداسة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوسط البلد الحماية المدنية غرفة عمليات النجدة الادارة العامة للمرور الحركة المرورية الاوتوستراد زحام مروري

الأكثر قراءة

المخرج محمد عبد العزيز يدلي بشهادته: زواج بوسي شلبي من محمود عبد العزيز كان ملء السمع والبصر

من حفظة القرآن الكريم، تفاصيل صادمة في وفاة الطفل أدهم بطلق ناري على يد زملائه

الدقيقة الفارقة، التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة وفاة طالبة الزقازيق

أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على المصري

أول رد رسمي من الزمالك بعد قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة

تقارير سعودية: الأهلي يتوصل لاتفاق مع جوزيه جوميز لخلافة كولر

أول صورة من مشاركة السيسي في حفل عشاء بوتين للرؤساء المشاركين باحتفالات عيد النصر

7 حوادث أثارت غضب الشارع المصري في أسبوع.. مصرع طفل كفر الشيخ بطلق ناري على يد زملائه.. ومحاولة خطف الوراق.. وانفجار خط الغاز بأكتوبر يبتلع أرواح الشباب

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

روبرت بريفوست.. قصة أول بابا أمريكي في تاريخ الفاتيكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النار في المنام وعلاقته بالنجاة من المخاطر

ما حكم تأخير حج الفريضة بعد الاستطاعة لرعاية الأم المريضة؟، الإفتاء ترد

علي جمعة: السيرة النبوية هي التطبيق العملي المعصوم للقرآن

المزيد
الجريدة الرسمية