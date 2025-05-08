تحويلات مرورية بمحور حسب الله كفراوي بعد انقلاب سيارة نقل

أجرت قوات الإدارة العامة للمرور بالقاهرة تحويلات مرورية لتسيير الحركة المرورية أعلى محور حسب الله الكفراوي قرب الأوتوستراد بالقاهرة، بعدما تسبب انقلاب سيارة نقل "تريلا" في زحام مروري.

وتواصل الخدمات المرورية سحب السيارة عبر أوناش الإدارة لإعادة حركة المرور لطبيعتها.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نقل قرب الأوتوستراد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

ومن خلال الفحص تبين انقلاب سيارة نقل على محور حسب الله الكفراوي قرب الأوتوستراد، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتواصل أجهزة الأمن التعامل مع الواقعة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

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