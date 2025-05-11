الأحد 11 مايو 2025
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خارج الحدود

رويترز: جيش الاحتلال يصدر تحذيرات لسكان 3 موانئ يمنية بالإخلاء

طيران الاحتلال، فيتو
طيران الاحتلال، فيتو

أفادت وكالة «رويترز»، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر منذ قليل، تحذيرات لسكان 3 موانئ يمنية بالإخلاء.

ووفقا لـ «رويترز»، أشار جيش الاحتلال إلي أن الموانئ اليمنية الثلاثة المعنية بالإخلاء هي رأس عيسى والحديدة والصليف.

 

اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا والحوثيين

والثلاثاء الماضي، أعلنت سلطنة عُمان توسطها في اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين  والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الخارجية العمانية فى بيان لها: الاتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين يضمن حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن الدولي.

وقال ناطق بوزارة الخارجية العمانية، إنه بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عُمان مؤخرًا مع الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية في صنعاء، بهدف تحقيق خفض التصعيد؛ فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين.

 

بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا والحوثيين 

وتابع: في المستقبل، لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي.

وأعربت سلطنة عُمان عن شكرها لكلا الطرفين على نهجهما البنّاء الذي أدى إلى هذه النتيجة المرحّب بها، وتأمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم على العديد من المسائل الإقليمية في سبيل تحقيق العدالة والسلام والازدهار للجميع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن التوصل لصفقة مع الحوثيين تنهى إطلاق النار بعد تعهد الجماعة بعد اعتراض السفن فى البحر الأحمر.

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الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال رأس عيسى الصليف الحديدة الحوثيين ترامب

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