الدوري المصري، إنبي يتقدم على سموحة بهدف في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة أمام إنبي، بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف إنبي اللاعب محمد حتحوت في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

تشكيل سموحة أمام إنبي

أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة، تشكيل سموحة في مواجهة إنبى، ضمن مباريات الجولة السادسة فى الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ، بركات حجاج، محمد ربيعه، إسلام جابر.

خط الوسط: دوكو دودو، عمرو السيسى، محمود صابر، عبد الكبير الوادي، محمد سعيد مكرونه.

خط الهجوم: صامويل امادى.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد أشرف، محمد مصطفى ميدو، شريف رضا، أحمد خالد، محمد كونيه، الحبيب أحمد حسن، أحمد إيهاب، مصطفى البدرى، محمد سالم.

فريق سموحة، فيتو

تشكيل إنبي أمام سموحة

أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حمزة الجمل عن تشكيل الفريق البترولي في مواجهة سموحة في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع:مصطفى دويدار - أحمد كالوشا – محمد حامد – أحمد صبيحة.

خط الوسط: أحمد العجوز – مودي ناصر – زياد كمال – صلاح زايد.

خط الهجوم: محمد شريف حتحوت – أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى وخالد أحمد حسن ومحمد سمير ومحمد جدو وهشام عادل وعلي إيهاب وعلي محمود وحسام إيفونا وأحمد زكي.

مباراة سموحة وإنبي

ويحتل فريق سموحة المركز الرابع عشر في الدوري ضمن مجموعة الهبوط برصيد 23 نقطة.

ويسعى فريق إنبي الذي يحتل الترتيب السابع بمجموعة الهبوط برصيد 21 نقطة لمواصلة انتعاشته بعدما فاز في ثلاث مباريات من آخر أربع مواجهات خاضها ما جعله يهرب من قاع الدوري مؤقتا.

ويتطلع سموحة لاستعادة ثقة الانتصارات مرة أخرى بعدما فشل في تحقيق أي فوز في آخر خمس مواجهات، محققا 3 تعادلات وهزيمتين ويحتل الترتيب الخامس برصيد 23 نقطة.

وانطلقت أمس السبت مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمجموعتي التتويج والهبوط.

مواعيد الجولة السادسة مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري

السبت 10 مايو

الاتحاد ضد غزل المحلة - 8 مساء (0-0)

الأحد 11 مايو

سموحة ضد إنبي - 5 مساء

الجونة ضد طلائع الجيش - 8 مساء

زد ضد مودرن سبورت - 8 مساء

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