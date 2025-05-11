سموحة يخشى انتفاضة إنبي في مواجهة الليلة بالدوري المصري

يحل فريق إنبي ضيفا ثقيلا على فريق سموحة في الخامسة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة بمجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

مباراة سموحة وإنبي

ويحتل فريق سموحة المركز الرابع عشر في الدوري ضمن مجموعة الهبوط برصيد 23 نقطة.

ويسعى فريق إنبي الذي يحتل الترتيب السابع بمجموعة الهبوط برصيد 21 نقطة لمواصلة انتعاشته بعدما فاز في ثلاث مباريات من آخر أربع مواجهات خاضها ما جعله يهرب من قاع الدوري مؤقتا.

ويتطلع سموحة لاستعادة ثقة الانتصارات مرة أخرى بعدما فشل في تحقيق أي فوز في آخر خمس مواجهات، محققا 3 تعادلات وهزيمتين ويحتل الترتيب الخامس برصيد 23 نقطة.

وانطلقت أمس السبت مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمجموعتي التتويج والهبوط.

مواعيد الجولة السادسة مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري

السبت 10 مايو

الاتحاد ضد غزل المحلة - 8 مساء (0-0)

الأحد 11 مايو

سموحة ضد إنبي - 5 مساء

الجونة ضد طلائع الجيش - 8 مساء

زد ضد مودرن سبورت - 8 مساء

ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري

1- زد: 29 نقطة (5 مباريات).

2- الجونة: 27 نقطة (5 مباريات).

3- الاتحاد السكندري: 24 نقطة (5 مباريات).

4- طلائع الجيش: 23 نقطة (4 مباريات).

5- سموحة: 23 نقطة (5 مباريات).

6- غزل المحلة: 21 نقطة (5 مباريات).

7- إنبي: 21 نقطة (4 مباريات).

8- الإسماعيلي: 19 نقطة (5 مباريات).

9- مودرن سبورت: 18 نقطة (4 مباريات).

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