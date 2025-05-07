الأربعاء 07 مايو 2025
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رياضة

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري بعد الجولة الخامسة

ترتيب مجموعة الهبوط
ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري بعد الجولة الخامسة

الدوري المصري، أسدل الستار اليوم الأربعاء على مباريات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية “مجموعة تفادي الهبوط” ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وانطلقت أمس الثلاثاء مباريات الجولة بمواجهتي سموحة وطلائع الجيش (0-0) وزد ضد الاتحاد السكندري (0-0).

 

وشهدت مباريات اليوم الأربعاء خسارة الجونة ضد مودرن سبورت 1-0، وهزيمة الإسماعيلي ضد إنبي 1-0.

 

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري بعد الجولة الخامسة 

1- زد 29 نقطة

2- الجونة 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري 23 نقطة

4- طلائع الجيش 23 نقطة

5- سموحة 23 نقطة

6- إنبي 21 نقطة 

7- غزل المحلة 20 نقطة

8- الاسماعيلي 19 نقطة

9- مودرن سبورت 18 نقطة


 

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

ويقام الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.


 

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.


وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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