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رياضة

تعادل طلائع الجيش مع سموحة سلبيا في الدوري المصري

سموحة وطلائع الجييش
سموحة وطلائع الجييش

انتهى لقاء سموحة وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهداف في افتتاح الجولة الخامسة لمجموعة تفادي الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ورغم محاولات الفريقين خلال المباراة إلا أنهما لم ينجحا في هز الشباك ليحصل كل فريق على نقطة.

وبهذا التعادل رفع طلائع الجيش وسموحة بعد مباراة اليوم رصيدهما إلى 23 نقطة في المركزين الرابع والخامس في ترتيب مجموعة الهبوط.

 

حكام مباراة سموحة وطلائع الجيش 

وأدار لقاء سموحة أمام طلائع الجيش طاقم حكام مكون من: محمد عباس قابيل حكما للساحة ومحمود حسين مساعد أول وأحمد زيدان مساعد ثاني وعمرو عايد حكم رابع ومحمد معروف حكما للفار وأحمد لطفي مساعد لحكم الفار.

 

ويقام الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط: من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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