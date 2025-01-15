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"مرض الصلب المشقوق" ندوة علمية بمستشفى جراحة المسالك بجامعة أسيوط

ندوة علمبة بمستشفى
ندوة علمبة بمستشفى المسالك بجامعة أسيوط، فيتو

نظم مستشفى جراحة المسالك بجامعة أسيوط ندوة علمية حول مرض الصلب المشقوق، وذلك على هامش افتتاح عيادة الصلب المشقوق للأطفال بالمستشفى، وذلك تحت رعاية  الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ضياء عبد الحميد مدير المستشفى، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور جمال عسكر رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور أحمد الدروي أستاذ جراحة المسالك البولية للأطفال والمشرف على عيادة الصلب المشقوق، والدكتور عمرو أبو فدان نائب مدير مستشفى جراحة المسالك.

 

طرق الوقاية من الصلب المشقوق وأهمية التشخيص المبكر أثناء فترة الحمل

 

شهدت الندوة عدة محاضرات متنوعة منها، محاضرة بعنوان، فريق العمل المتعدد التخصصات للأستاذ الدكتور أحمد الدروي أستاذ جراحة المسالك للأطفال والمشرف على العيادة، ومحاضرة عن طرق الوقاية من الصلب المشقوق وأهمية التشخيص المبكر أثناء فترة الحمل للأستاذ الدكتور مصطفى حسين أستاذ أمراض النساء والتوليد، ومحاضرة عن التدخل الجراحي لعلاج الصلب المشقوق للأستاذ الدكتور محمد عبد الباسط خلاف، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ومدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط، ومحاضرة عن كيفية تقديم الدعم المعنوي لأطفال الصلب المشقوق  للدكتورة شربات مصطفى مدرس مساعد بكلية التمريض.

 

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وفي ختام الندوة  عرض الدكتور إسلام محمود مدرس مساعد جراحة المسالك البولية، عددا من الحالات الإكلينيكية، وإجراء مناقشة حولها مع نخبة من كبار الأساتذة من مختلف التخصصات، كما تم إلقاء محاضرة للأستاذ الهادي علي سعيد رئيس مجلس أمناء جمعية وعد والصلب المشقوق للتنمية، وهي جمعية مقيدة فى وزارة التضامن الاجتماعي ومعنية برعاية الأطفال المصابين بالصلب المشقوق.

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