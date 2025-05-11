محافظ الفيوم يتابع أعمال الموجة 26 لاسترداد أملاك الدولة (صور)

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حملات إزالة التعديات، في جميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، وجهات الولاية، والأجهزة التنفيذية، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، سواء بالزراعة أو البناء، واسترداد حق الشعب، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ.

حالات تستهدفها الحملة

وقال محافظ الفيوم، أن الحملات تستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، وسيتم التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتستمر أعمال المرحلة الاولة للموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة حتي يوم 10 مايو الجاري.

خريطة الازالة بمراكز الفيوم

وأضاف محافظ الفيوم، أن حملات الإزالة قد تمكنت خلال اليوم الأول، من إزالة 46 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، بواقع 6 حالات بمركز الفيوم، و15 حالة بمركز سنورس، و12 حالة بمركز إطسا، و3 حالات بطامية، و4 حالات بمركز أبشواي، و9 حالات بيوسف الصديق، مؤكدًا على جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة تذليل كافة المعوقات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.

واكد محافظ الفيوم، أنه لا تهاون مع المقصرين أو المتقاعسين في تنفيذ إزالة التعديات بكافة أشكالها والتصدى لها وإزالتها في المهد تطبيقًا للقانون وحماية لحق الدولة والأجيال القادمة، موجهًا رؤساء المدن برفع جميع أنقاض الإزالات على نفقة المتعدي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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