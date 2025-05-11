الأحد 11 مايو 2025
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محافظات

الأجهزة الأمنية بالفيوم تكثف جهودها لكشف هوية غريق ببحر يوسف

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، من انتشال جثة لشخص مجهول الهوية، عُثر عليه طافيًا فوق سطح مياه بحر يوسف بقرية منشأة كمال، بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية الغريق.

جثة مجهولة علي صفحة مياه بحر يوسف

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت  مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة  الفيوم، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد ببلاغ من أهالي قرية منشأة كمال، بالعثور على جثة طافية علي سطح مياه بحر يوسف، بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة القيوم،  وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثة، ولم يعثر معه علي أي أوراق ثبوتية، تدل على هويته، ويرجح أن يكون قد جرفه التيار من منطقة أخرى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

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وتحرر  المحضر اللازم، بمركز شرطة الفيوم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقرر وكيل النيابة انتداب الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب سرعة كشف هوية صاحب الجثة وأسباب الغرق.

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