تحرير 77 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة التموينية

قال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من تحرير 77 مخالفة تموينية، منها 27 مخالف للمخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه وعدم نظافة ادوات العجين، و50 مخالفة تموينية متنوعة بقطاع الاسواق والمحال التجارية.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ علي 83 شيكارة دقيق بلدى مستهلكين زنة الواحدة 30 كيلو جرام بإجمالي 2490 كيلوجرام، بأحد مستودعات الدقيق قبل إعادة بيعهم بالسوق السوداء، و662 كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر بدون بيانات أو علامات، ضبط كمية كبيرة من حلوى منتهي الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و45 كيلو جرام مشبك، و8 كيلو جرام حمص فاسد.

أنشطة تابعتها الحملة

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تابعت المخابز السياحية للتأكد من الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما تابعت الحملة محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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