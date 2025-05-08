الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية

ثمنت الحكومة السودانية بيانات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن جرائم ميليشيا الدعم السريع ضد المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد.

ملاحقة الخبراء الأجانب التي تشارك ميليشيات الدعم السريع في تشغيل أنظمة الطائرات المسيرة

وجددت الحكومة السودانية في بيان لها، الدعوة إلى تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وتصنيف الجهات الدولية المذكورة في البيان الأوروبي دولا راعية للإرهاب.

كما طالبت الحكومة السودانية بملاحقة الخبراء الأجانب الذين يشاركون ميليشيات الدعم السريع في تشغيل أنظمة الطائرات المسيرة والدول الداعمة لها.

طائرات بدون طيار نفذت اليوم الخميس هجمات في شرق وجنوب السودان

وفي وقت لاحق، قال مصدر عسكري سوداني إن طائرات بدون طيار نفذت اليوم الخميس هجمات في شرق وجنوب السودان، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف أمس الأربعاء قاعدة بحرية، متهمًا القوات شبه العسكرية التي تخوض حربًا مع القوات المسلحة السودانية بالوقوف وراءها.

وذكر المصدر أن هجومًا بثلاث طائرات بدون طيار استهدف مستودعات وقود في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض (جنوب السودان)، مما أدى إلى اندلاع حرائق.

هجوم آخر القاعدة البحرية الرئيسية في بورتسودان

واستهدف هجوم آخر القاعدة البحرية الرئيسية في بورتسودان (شرقي البلاد)، حسبما صرح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، وفقًا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها على الإنترنت.

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