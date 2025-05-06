أول تعليق من مسئول سوداني بشأن حجم الخسائر بالمطار المدني ببورتسودان

أفاد مسئول بمطار بورتسودان بأن استهداف الدعم السريع للمطار المدني بمدينة بورتسودان "عمل إرهابي"، مشيرا إلى أنه لم يتم تقدير حجم الخسائر بالمطار المدني ببورتسودان.

تعليق جميع الرحلات بمطار بورتسودان

وأضاف المسئول السوداني، في تصريحات له، أنه يجري تقييم الأوضاع.

وأوضح أنه تم تعليق جميع الرحلات بمطار بورتسودان بعد استهدافه بالمسيرات من قبل قوات الدعم السريع.

هجمات بالمسيرات استهدفت الميناء البحري والمطار

وتعرضت مدينة بورتسودان، اليوم الثلاثاء، لهجمات بالمسيرات مجددًا، استهدفت الميناء البحري والمطار.

وتصاعدت أعمدة الدخان واللهب في محيط ميناء بورتسودان الجنوبي جراء هجوم بمسيرات.

قوات الدعم السريع شنت غارات على مطار بورتسودان الدولي

وقال مسئول سوداني إن قوات الدعم السريع شنت غارات على مطار بورتسودان الدولي بطائرات مسيرة، الثلاثاء، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وبعد ساعات من استهدافها منشأة نفطية جنوب العاصمة الإدارية.

وأكد المسئول إجلاء الموظفين والركاب من المطار عقب الهجوم، مشيرًا إلى تعليق جميع الرحلات الجوية بالمطار، وهو ما ذكره شهود عيان في بورتسودان في وقت مبكر من فجر الثلاثاء.

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