انطلاق اختبارات قبول دفعة جديدة بالمشروع القومي للموهبة الحركية في أسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق اختبارات قبول دفعة جديدة ضمن المشروع القومي للموهبة الحركية، بمشاركة 66 لاعبًا من مواليد عامي 2016 و2017، في إطار المبادرات الوطنية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا وتأهيلهم ليكونوا أبطال المستقبل.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030

أكد محافظ أسيوط أن هذا المشروع يعد أحد الركائز المهمة في بناء الإنسان المصري، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

كما شدد أبو النصر على حرص محافظة أسيوط على توفير كل سبل الدعم وتذليل العقبات لضمان نجاح الفعاليات التدريبية والفنية التي تستهدف صقل مهارات الأطفال وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في البطولات المحلية والدولية.

وأضاف المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، ممثلة في الإدارة العامة للرياضة، نظّمت فعاليات الاختبارات بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي، وذلك داخل الصالة المغطاة باستاد جامعة أسيوط، بحضور مدير الإدارة العامة للرياضة، والمشرف العام على المشروع، إلى جانب مدربي البرنامج.

إجراء اختبارات طبية وفحوصات بدنية دقيقة للمشاركين

وتضمنت الفعاليات إجراء اختبارات طبية وفحوصات بدنية دقيقة للمشاركين، بهدف تقييم القدرات الحركية وتحديد الإمكانات التي تؤهلهم للانضمام إلى المشروع، والذي يستهدف تنمية المهارات الحركية للأطفال واكتشاف ورعاية المواهب الناشئة، باعتبارهم نواة المستقبل وأحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية والبطل الأوليمبي، لما يمثله من أمل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لهذا النوع من المبادرات القومية.

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