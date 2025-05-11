نتنياهو يعلن استعادة جثمان جندي إسرائيلي قتل منذ 43 عاما في لبنان

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن في "عملية خاصة" من استعادة جثمان رقيب أول قتل في معركة تل السلطان في يونيو 1982 خلال حرب لبنان الأولى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعيد جثمان جندي من لبنان

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 1982 شهد لبنان واحدة من أعنف وأشرس الحروب في تاريخه الحديث حينما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية هجوما واسع النطاق على الأراضي اللبنانية أطلقت عليه عملية "سلامة الجليل".

وكان هذا الاجتياح يهدف إلى القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية وبنيتها في لبنان وإعادة تشكيل الواقع السياسي بالمنطقة لصالح إسرائيل.

وخلّف هذا العدوان آثارا مدمرة على الصعيدين الإنساني والسياسي، مما أدى إلى تداعيات جيوإستراتيجية في المنطقة استمرت عقودا عدة.

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