الأحد 11 مايو 2025
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اقتصاد

رئيس شركة «إى. تاكس»: نعمل على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعى فى التيسير على المجتمع الضريبى

التسهيلات الضريبية،
التسهيلات الضريبية، فيتو

التسهيلات الضريبية، أكد خالد عبدالغنى رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إى. تاكس»، أننا نعمل على التوظيف الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، والاستفادة من البيانات المتوفرة بالنظم الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل؛ على نحو يسهم فى التيسير على المجتمع الضريبى، أخذًا فى الاعتبار أن هذا «أحسن عائد» للممولين من النظم المميكنة المطبقة.

تقديم خدمات الدعم التقنى والفني بالمأموريات الضريبية لضمان استقرار وكفاءة الأنظمة الضريبية الإلكترونية

أضاف رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إى. تاكس»، أننا حريصون على تقديم خدمات الدعم التقنى والفنى بالمأموريات الضريبية لضمان استقرار وكفاءة الأنظمة الضريبية الإلكترونية على نحو يسهم فى إنجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التى يتبناها وزير المالية لتعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
 

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